Fed lancia il tapering: 'progressi significativi economia', riduzione acquisti di asset di $15 miliardi al mese

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2021 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

La Federal Reserve ha, come da attese, lanciato ufficialmente il tapering del suo programma di acquisti di asset, del valore di $120 miliardi al mese. Al termine della riunione di due giorni il Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale americana, ha diramato un comunicato, in cui si legge che il tapering dei suoi acquisti di bond inizierà "alla fine di questo mese", con una riduzione che sarà, su base mensile, di $15 miliardi.In particolare, gli acquisti di Treasuries saranno ridotti ogni mese di $10 miliardi e quelli di titoli garantiti dai mutui di $5 miliardi.La commissione ha spiegato che la decisione è stata presa "alla luce dell'ulteriore significativo progresso che l'economia ha fatto verso gli obiettivi della Commissione, rispetto al dicembre dello scorso anno".Il Fomc è pronto a effettuare gli aggiustamenti necessari al tapering, laddove lo ritenesse necessario:"La Commissione ritiene che simili riduzioni nel ritmo degli acquisti netti di asset siano probabilmente appropriati in ogni mese, ma è pronta ad aggiustare il ritmo degli acquisti se avvallata da cambiamenti nell'outlook economico", si legge ancora nel comunicato.