Fed lancia alert su Wall Street: 'prezzi asset rischiano forti flessioni in caso di minor appetito verso il rischio'

Laura Naka Antonelli 7 maggio 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

La Fed lancia un alert sulle valutazioni elevate degli asset finanziari, in particolare dell'azionario di Wall Street. "I prezzi degli asset potrebbero essere vulnerabili a flessioni significative, nel caso in cui l'appetito per il rischio divesse scendere". E' quanto si legge nel Financial Stability Report stilato dalla Federal Reserve. Dal report, emerge la preoccupazione della banca centrale Usa che, sebbene riconosca che il sistema finanziario americano sia rimasto ampiamente stabile perfino durante la fase della pandemia Covid-19, segnala come i futuri pericoli aumenterebbero, in particolare sull'azionario, nel caso in cui il sentiment dovesse cambiare.