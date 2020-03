Fed entra in azione su tassi: attesi ulteriori tagli entro fine II trimestre

Daniela La Cava 3 marzo 2020 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

La Federal Reserve (Fed) è entrata a sorpresa in azione contro il coronavirus. E nel corso di una riunione straordinaria del Fomc, il braccio operativo della banca centrale Usa, ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli nel range 1-1,25%. La decisione è stata presa all'unanimità. "I fondamenti dell'economia degli Stati Uniti rimangono forti. Tuttavia, il coronavirus presenta rischi in evoluzione per l'attività economica", si legge nel comunicato della Fed che continua "a monitorare da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per le prospettive economiche e utilizzerà i suoi strumenti e agirà in modo adeguato per sostenere l'economia". "Prevediamo ulteriori tagli entro la fine del secondo trimestre", avverte James Knightley, chief international economist di Ing.