Fed: ecco cosa dirà oggi Powell sull'inflazione al Congresso Usa

Laura Naka Antonelli 28 settembre 2021 - 07:11

MILANO (Finanza.com)

Pubblicati alcuni estratti del discorso che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà oggi al Congresso Usa, in audizione alla Commissione bancaria del Senato. "L'inflazione è elevata e probabilmente rimarrà tale nei prossimi mesi, prima di moderare il passo - dirà oggi Powell - Con l'economia che continua a riaprire e le spese che rimbalzano, assistiamo a una pressione al rialzo sui prezzi, causata in particolare da strozzature nell'offerta in alcuni settori. Questi effetti si stanno dimostrando più sostenuti e duraturi di quanto anticipato, ma si smorzeranno e, così facendo, l'inflazione tornerà a scendere verso il nostro obiettivo di lungo periodo, pari al 2%"."Noi, alla Fed - dirà ancora Powell - faremo il possibile per sostenere l'economia per tutto il tempo che è necessario affinché la ripresa sia completa". Powell parlerà poi mercoledì alla Commissione di servizi finanziari della Camera.