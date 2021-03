Fed da 'as long as it takes': Powell dovish conferma sostegno economia Usa per tutto il tempo necessario

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2021 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Focus sulle parole del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell che, nella giornata di ieri, ha sottolineato che "la ripresa (dell'economia Usa) è andata avanti più velocemente di quanto atteso in generale e appare rafforzarsi. Questo è dovuto in modo significativo agli interventi senza precedenti di politica fiscale e monetaria...che hanno fornito un sostegno essenziale alle famiglie, alle imprese e alle comunità"."Ma - ha avvertito Powell - la ripresa (dalla crisi Covid-19) è lontana dall'essere completa. Di conseguenza, la Fed continuerà a fornire all'economia il sostegno di cui necessita per tutto il tempo necessario".La frase pronunciata da Powell "as long as it takes" fa pensare alla ormai famosa "whatever it takes" pronunciata dall'ex presidente della Bce, ora presidente del Consiglio, Mario Draghi.La frase venne proferita da Draghi il 26 luglio 2012, nel bel mezzo della crisi dei debiti sovrani europei, indicando l'intenzione della Bce di fare tutto il possibile, tutto il necessario, per salvare l'euro e l'Eurozona.