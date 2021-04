Fed conferma status quo, Powell: 'ripresa sbilanciata e non completa, non è questo il momento di parlare di tapering'

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2021 - 07:07

La Federal Reserve di Jerome Powell ha annunciato di aver lasciato i tassi sui fed funds ancorati allo zero, reiterando il proprio programma di Quantitative easing, che comporta l'acquisto di bond, ogni mese, per un valore di almeno $120 miliardi.Powell ha affermato che la ripresa è "sbilanciata e lontana dall'essere completa".Sebbene le pressioni inflazionistiche potrebbero salire nei prossimi mesi, questi aumenti straordinari dovrebbero avere effetti solo "transitori sull'inflazione". Il numero uno della Fed ha sottolineato che è ancora prematuro affrontare la questione della riduzione degli stimoli monetari straordinari lanciati per blindare l'economia americana dalle conseguenze negative della pandemia Covid-19: dunque, non è questo il momento di parlare di tapering degli acquisti di asset.