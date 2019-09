Fed: attesa per taglio tassi di 25 punti base, 'inferiore ai desideri di Trump' (analisti)

Daniela La Cava 16 settembre 2019 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Se la passata settimana l'attenzione era rivolta alla Banca centrale europea (Bce), che ha lanciato un pacchetto di misure anti-crisi (come il QE da 20 miliardi di euro al mese), questa è la settimana della Federal Reserve. "Al momento le aspettative sulla Federal Reserve sono fissate per un taglio dei tassi d’interesse da parte del FOMC di 25 punti base, ben inferiore rispetto ai desideri del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump", scrive Filippo A. Diodovich, market strategist di Ig ricordando che Trump ha provato da mesi a mettere pressioni sulla banca centrale statunitense per essere più aggressiva in politica monetaria e seguire l’esempio delle altre banche centrali.