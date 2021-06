Fed alza stime crescita Pil Usa a +7% nel 2021, migliora anche outlook 2023

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2021 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Al termine della riunione di due giorni terminata nella sessione di ieri, la Fed ha annunciato di aver rivisto al rialzo le stime sulla crescita dell'economia Usa dal +6,5% atteso a marzo a +7% per il 2021. La banca centrale Usa ha migliorato anche le attese per la crescita del Pil reale del 2023 al 2,4%, rispetto al precedente outlook di una espansione del 2,2%. Lasciata invariata a +3% la crescita del prodotto interno lordo prevista per il 2022.La Fed di Jerome Powell ha annunciato di aver lasciato il target sui fed funds invariato al range compreso tra lo zero e lo 0,25%, indicando tuttavia che i tassi potrebbero essere alzati già nel 2023, dopo aver detto nel mese di marzo di non intravedere la necessità di alcuna stretta monetaria almeno fino al 2024.