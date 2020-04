Fed allenta leverage ratio banche: più liquidità a economia reale, meno buyback e dividendi

Laura Naka Antonelli 2 aprile 2020 - 07:21

Dalla Banca centrale americana arriva una nuova misura per mettere in sicurezza l'economia Usa contro gli effetti negativi, sull'economia, della pandemia coronavirus.La Federal Reserve di Jerome Powell ha deciso di allentare in via temporanea il leverage ratio supplementare richiesto alle grandi banche americane, rendendo dunque meno stringenti le richieste di capitali che le stesse devono detenere.La sospensione, riporta il Wall Street Journal, avrà la durata di un anno, e consentirà ai grandi istituti di liberare maggiori risorse a favore di famiglie e aziende e di frenare sulle operazioni di buyback azionario e sulla distribuzione dei dividendi agli azionisti.Da segnalare che, per le banche, il leverage ratio, o leva finanziaria, è il rapporto tra il capitale netto dell'istituto e il totale delle attività. Ciò comporta che, più è alta la leva, più la banca opera non usando capitali propri, esponendosi dunque a un rischio maggiore.Il cambiamento temporaneo implica che i titoli di stato Usa, dunque i Treasuries, e i depositi delle banche presso la Federal Reserve, non saranno inclusi nel calcolo del leverage ratio. La misura avrà efficacia fino al 31 marzo del 2021.