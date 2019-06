Fed, Trump ha consultato legali Casa Bianca per valutare opzioni per licenziare Powell

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2019 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump avrebbe consultato il personale legale della Casa Bianca per verificare se esistano le basi per rimuovere Jerome Powell dall'incarico di presidente della Federal Reserve. E' quanto riporta Bloomberg, ricordando le critiche continue di Trump rivolte a Powell, 'colpevole' di aver alzato i tassi sui fed funds invece di tagliarli.Oggi la Fed annuncerà la propria decisione sui tassi, che dovrebbero rimanere invariati al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, per poi essere tagliati - secondo le previsioni dei mercati - nella riunione di luglio.Ma, considerate le pressioni di Trump, diversi analisti si stanno chiedendo se Powell alla fine si arrenderà e taglierà i tassi oggi.