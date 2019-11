Fed: Powell, tassi fermi ma pronti ad agire se cambiano prospettive

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

"Riteniamo che l'attuale posizione di politica monetaria resterà appropriata fintanto che le informazioni in arrivo sull'economia saranno sostanzialmente coerenti con le nostre prospettive di una moderata crescita economica, un forte mercato del lavoro e inflazione vicino al nostro obiettivo". A dirlo il presidente della Fed, Jerome Powell, nella sua audizione al Congresso Usa. "Naturalmente, se emergessero sviluppi in grado di mutare in maniera sostanziale le nostre prospettive, risponderemo di conseguenza. Non siamo su un percorso prestabilito", ha aggiunto il numero uno della banca centrale americana che nell'ultimo meeting di ottobre ha tagliato il costo del denaro che è ora compreso nel range 1,5-1,75 per cento.