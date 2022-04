Fed, Powell sui tassi: 'appropriato alzarli più velocemente, stretta 50 pb sul tavolo nel meeting di maggio'

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2022 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

La Fed di Jerome Powell è sempre più determinata a combattere l'inflazione galoppante degli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso Powell, intervenuto in un evento organizzato dall'Fmi (Fondo Monetario Internazionale):"E' appropriato, a mio avviso, muoversi un po' più velocemente" nel ciclo di rialzo dei tassi, ha detto il timoniere della Fed, aggiungendo che "direi che una stretta di 50 punti base sarà sul tavolo in occasione del prossimo meeting di maggio"."Nella riunione precedente, molti (esponenti) della commissione hanno ritenuto appropriati uno o più rialzi di 50 punti base", ha sottolineato ancora Powell, ricordando che "abbiamo bisogno della stabilità dei prezzi per assicurare un mercato del lavoro solido"."E' essenziale ripristinare la stabilità dei prezzi e negli Stati Uniti abbiamo una crescita molto forte e un'inflazione elevata", ha rimarcato ancora il banchiere centrale.