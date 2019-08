Fed: Powell, questione commerciale non è di nostra competenza. Dobbiamo perseguire i nostri obiettivi

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

"La politica commerciale è di competenza del congresso e dell'amministrazione, non di quella della Fed". Con queste parole, Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, chiarisce il ruolo della banca centrale americana, in risposta alle critiche avanzate da Donald Trump. "Il nostro compito - prosegue Powell - è utilizzare la politica monetaria per promuovere gli obiettivi statutari". E precisa: "la politica monetaria è un potente strumento per sostenere la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese e la fiducia del pubblico, non può fornire un regolamento per il commercio internazionale".Powell cerca poi di ammorbidire i toni, aggiungendo che la Fed può concentrarsi su come gli sviluppi commerciali possano influenzare le prospettive di crescita e adattare la politica monetaria per promuoverla.