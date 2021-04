Fed, Powell: ok inflazione sopra 2% per un po' ma non in modo significativo

Laura Naka Antonelli 12 aprile 2021 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

"La Federal Reserve è d'accordo che l'inflazione degli Stati Uniti superi in modo moderato la soglia del 2% per un po' di tempo, ma non vuole che il superamento sia significativo, riportando l'economia Usa ai 'brutti e vecchi giorni dell'inflazione'". E' quanto ha detto il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione 60 Minutes della CBS.Fed does not want inflation to go materially above 2% and return to the 'bad, old inflation days'does want inflation 'moderately' above 2% for some timedoes not appear the case now that large federal deficits cause