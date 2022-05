Fed, Powell: lotta all'inflazione potrebbe essere dolorosa, ma non da intaccare mercato lavoro

Laura Naka Antonelli 18 maggio 2022 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito l'intenzione di continuare a combattere contro l'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti. La banca centrale Usa, ha detto, continuerà ad alzare i tassi di interesse fino a quando non ci saranno "prove chiari ed evidenti" di un rallentamento dell'inflazione.Powell ha ammesso che potrebbe essere in qualche modo doloroso il percorso per ripristinare la stabilità dei prezzi, ma non al punto da mettere a repentaglio la solidità del mercato del lavoro.