Fed, Powell lancia appello per ulteriori stimoli anti-COVID: 'ripresa ha ancora molta strada da fare'

7 ottobre 2020

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto che l'America ha bisogno ancora di stimoli fiscali e monetari, per una "ripresa economica che ha ancora molta strada da fare".Powell ha parlato intervenendo al National Association for Business Economics."Il rischio di eccedere (negli stimoli) sembra più basso (di quello che si correrebbe nel caso in cui gli stimoli non venissero lanciati) - ha detto Powell - Anche se gli interventi dovessero alla fine confermarsi superiori rispetto a quanto necessario, niente andrà sprecato. La ripresa sarà più forte e più veloce se la politica fiscale e la politica monetaria continueranno a lavorare insieme per sostenere l'economia, fino a quando non saremo fuori pericolo in modo chiaro".