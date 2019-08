Fed: Powell, la sfida ora è come sostenere l'espansione attuale

Valeria Panigada 23 agosto 2019 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

"La nostra sfida attraverso la politica monetaria è ora sostenere l'espansione in modo che la forza del mercato del lavoro si estenda ancora di più e che l'inflazione centri saldamente il target del 2%". Lo ha detto Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, nel suo atteso discorso al simposio di Jackson Hole, in corso.Secondo Powell, la domanda chiave da porsi per delineare la politica monetaria è come si può sostenere al meglio la massima occupazione e la stabilità dei prezzi in un mondo con tassi di interesse bassi.