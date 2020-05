Fed, Powell: continueremo a utilizzare tutti nostri strumenti al massimo fino a fine crisi

Laura Naka Antonelli 13 maggio 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

"Continueremo a utilizzare tutti i nostri strumenti al massimo, fino a quando la crisi (provocata dal coronavirus) non sarà finita e la ripresa economica non sarà sotto controllo". E' quanto ha detto il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, in un discorso in webcast al Peterson Institute for International Economics, Washington."Ricordate - ha chiarito Powell - che la Fed dispone di poteri di prestiti, non di spesa. Un prestito erogato da una facility della Fed può fornire un ponte tra le interruzioni temporanee di liquidità, e quei prestiti aiuteranno molti debitori a fronteggiare la crisi attuale. Ma ci potrebbe volere del tempo prima che la ripresa ingrani la marcia, e il passare del tempo può trasformare problemi di liquidità in problemi di solvibilità".