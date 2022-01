Fed, Powell: 'siamo d'accordo ad alzare tassi a marzo, non esclusa stretta in ogni riunione Fomc'

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2022 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve, non esclude che i tassi possano essere alzati in ogni riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa. E' quanto ha detto lui stesso nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi, lasciati fermi nel range compreso tra lo zero e lo 0,25%, ma prossimi a essere alzati."Ho la forte sensazioe che potremo alzare i tassi senza mettere a repentaglio l'occupazione - ha detto Powell - Esiste un bel po'di spazio per alzare i tassi senza procurare danni al mercato del lavoro"."Siamo d'accordo sul fatto di alzare i tassi a marzo", ha puntualizzato il numero uno della Fed.