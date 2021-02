Fed, Powell: 'rialzi prezzi una tantum non alimentano necessariamente l'inflazione'

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2021 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è tornato a rassicurare i mercati sul fatto che "i rialzi dei prezzi una tantum non necessariamente alimentano l'inflazione". Ieri, la paura di una brusca fiammata dell'inflazione Usa è tornata ad assillare gli operatori di mercato, a causa del nuovo rialzo dei tassi sui Treasuries decennali, che hanno superato anche la soglia dell'1,40%, volando fino all'1,42%, record dal febbraio del 2020.Ma Powell, come aveva fatto alla vigilia, ha reiterato tutta l'intenzione della Fed di continuare a mantenere bassi i livelli dei tassi di interesse.Nel discorso proferito ieri alla Commissione dei servizi finanziari della Camera, il numero uno della Fed ha ripetuto che i tassi rimarranno ai livelli attuali (attorno allo zero), fino a quando la Fed non avrà fatto "ulteriori significativi progressi" nel risollevare l'occupazione, qualcosa che "probabilmente richiederà un po' di tempo".