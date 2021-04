Fed, Powell: 'non possiamo prevedere bolle speculative, ci focalizziamo su resilienza sistema a shock'

Laura Naka Antonelli 12 aprile 2021 - 07:49

MILANO (Finanza.com)

"I prezzi di alcuni asset sono elevati in base agli standard storici, ma la Fed non può prevedere le bolle speculative". E' quanto ha detto il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, in un'intervista rilasciata alla trasmissione 60 Minutes della CBS. La Fed, ha continuato Powell, è "più focalizzata sulla resilienza del sistema in caso di shock, e ritiene che il sistema finanziario abbia retto agli shock in modo significativo". Esiste una possibilità "molto bassa che la crisi finanziaria del 2008 si ripeta, visto che la maggior parte del sistema finanziario ha superato gli stress test durante il collasso dell'economia dell'anno scorso".