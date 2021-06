Fed, Powell: 'non alzeremo tassi in via preventiva, inflazione da reopening si smorzerà nel tempo'

Laura Naka Antonelli 23 giugno 2021 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

"La Fed non alzerà i tassi di interesse in via preventiva". E' quanto ha detto il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, nella sua audizione alla Camera dei Rappresentanti Usa."Un'inflazione al 5% non è accettabile - ha continuato - e riteniamo che l'inflazione legata alla riapertura delle economie si smorzerà nel corso del tempo".Ancora, Powell ha detto che "non alzeremo i tassi perché riterremo che l'occupazione sia troppo alta", ripetendo che "i dati (macro) in arrivo dimostrano che i fattori alla base dell'inflazione si smorzeranno nel corso del tempo".Insomma, Powell ritiene che l'inflazione sia "transitoria". Il numero uno della Fed ha precisato al Congresso Usa di credere, anche, che ci voglia "ancora molto tempo prima della ripresa del mercato del lavoro" Usa.