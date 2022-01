Fed, Powell: 'fine acquisti asset a marzo, più rialzi tassi se servirà per combattere inflazione'

Laura Naka Antonelli 12 gennaio 2022 - 06:55

MILANO (Finanza.com)

Nella sua audizione alla Commissione bancaria del Senato Usa, il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito che l'economia americana versa in condizioni tali da avallare una politica monetaria più restrittiva."Nel corso di quest'anno...se la situazione si svilupperà come previsto, normalizzeremo la politica (monetaria), il che significa che termineremo i nostri acquisti di asset nel mese di marzo, il che significa che alzeremo i tassi nel corso dell'anno - ha detto Powell -A un certo punto, forse verso la fine di questo anno, inizieremo a ridurre il bilancio, e questa è semplicemente la strada per normalizzare la politica"."Se vedremo che l'inflazione persisterà ad alti livelli per un periodo di tempo più lungo delle attese - ha aggiunto Powell - se dunque dovremo alzare di più i tassi, allora lo faremo. Utilizzeremo tutti i nostri strumenti per far tornare l'inflazione" a livelli considerati accettabili.