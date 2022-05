Fed, Powell: 'controllare inflazione non facile, non possiamo garantire soft landing'

Laura Naka Antonelli 13 maggio 2022 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

"Riuscire a controllare l'inflazione non sarà facile e non c'è nessuna garanzia di riuscire ad assicurare un soft landing. Lo ha detto il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell.Un "soft landing - ha spiegato Powell - è riuscire a tornare a una inflazione del 2%, mantenendo solido il mercato del lavoro. Ed è un compito piuttosto difficile riuscire a farlo in questo momento", ha ammesso il numero uno della banca centrale Usa in un'intervista rilasciata a Marketplace.Powell ha ribadito contestualmente che la priorità in uesto momento è sfiammare l'inflazione e assicurare il ritorno della stabilità dei prezzi.