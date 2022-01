Fed: Goldman ora si aspetta ben quattro rialzi dei tassi quest'anno

Titta Ferraro 10 gennaio 2022 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

In attesa dei dati sulla crescita del cpi USA a dicembre (in agenda mercoledì), gli esperti di Goldman Sachs hanno rivisto le loro previsioni circa il numero di volte che la Federal Reserve alzerà i tassi, indicando ben quattro rialzi nel 2022. I rapidi progressi nel mercato del lavoro statunitense e i segnali da falco arrivati dalle minute del Federal Open Market Committee del 14-15 dicembre suggeriscono una normalizzazione più rapida", asserisce Goldman Sachs che ai rialzi più previsti a marzo, giugno e settembre adesso ha aggiunto anche un 4° aumento del costo del denaro a dicembre. Relativamente alle non farm payrolls Us di dicembre (+199mila), gli analisti si aspettano una revisione al rialzo del dato così come è successo per quasi tutti i dati mensili nel 2021. Di contro, l'aumento dei salari indica anche una crescente scarsità di manodopera abbinato a una domanda molto forte.Sull'evoluzione della pandemia, la casa d'affari statunitense rimarca che la variante omicron si sta confermando più trasmissibile ma anche meno grave. Sia casi confermati che ospedalizzazioni sono ora in calo non solo in Sud Africa ma anche a Londra, primo paese dell'emisfero settentrionale a vedere un focolaio omicron. "Se questo modello regge altrove, l'impatto economico dovrebbe essere in gran parte alle nostre spalle alla fine del primo trimestre, almeno nelle economie avanzate", è la previsione di Goldman.