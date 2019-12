Fed, Fomc rivede al ribasso stime inflazione Usa 2019

Laura Naka Antonelli 12 dicembre 2019 - 07:27

Oltre ad annunciare la decisione sui tassi sui fed funds - lasciati invariati al range compreso tra l'1,5% e l'1,75%- il Fomc - braccio di politica monetaria della Federal Reserve - ha diramato l'outlook sull'inflazione Usa, rivedendo al ribasso le precedenti stime relative al 2019.Per quest'anno, la Fed di Jerome Powell prevede che l'indice core delle spese personali per consumi salirà di appena l'1,6%, in calo rispetto al +1,8% previsto a settembre. Le stime sul tasso di inflazione per il 2020 sono state lasciate invariate all'1,9%, così come quelle per il 2021-2022 sono state confermate al 2%.