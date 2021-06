Fed Day, sondaggio Cnbc: le stime sulla crescita dell'inflazione e del Pil Usa per il 2021

Laura Naka Antonelli 16 giugno 2021 - 14:03

Per il 2021, gli economisti che hanno partecipato a un sondaggio della Cnbc sulla Fed prevedono una crescita dell'indice dei prezzi al consumo CPI, su base annua, pari a +3,88%, in forte rialzo rispetto al +2,76% previsto ad aprile.In media, la stima è di un picco del CPI al 5,3% nel novembre del 2021.Oggi è il Fed Day, giorno in cui il Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, dopo due giorni di riunione, annuncerà le proprie decisioni di politica monetaria.Gli stessi economisti, in media, stimano una crescita del Pil Usa superiore a +6,4% nel 2021, in lieve ribasso rispetto alla precedente stima superiore a +6,5%.Il tasso di disoccupazione è previsto scendere al 4,9% quest'anno, e in generale ING crede che l'economia americana tornerà del tutto ai livelli pre-pandemia entro il quarto trimestre di quest'anno.