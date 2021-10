Fed, Bullard presenta la sua ricetta di politica monetaria: fine tapering in I trimestre 2022, poi primo rialzo tassi in primavera o estate

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Inizio tapering a novembre; fine tapering nel primo trimestre del 2022; primo rialzo tassi sui fed funds nella primavera o nell'estate del 2022. E' la ricetta di politica monetaria che James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, da sempre uno degli esponenti più hawkish della banca centrale Usa, ha presentato, nel corso di una intervista rilasciata alla Cnbc.Bullard ha detto di credere in un miglioramento della situazione sanitaria, in quanto contro il Covid-19 ci saranno ulteriori armi, come le terze dosi dei vaccini, farmaci per il trattamento della malattia, vaccini anche per i più piccoli.A suo avviso, l'economia Usa versa inoltre in buone condizioni nonostante il presentarsi della variante Delta nel corso del terzo trimestre dell'anno. Ancora, per Bullard entro la prossima primavera il tasso di disoccupazione potrebbe tornare ai livelli precedenti la pandemia.Riguardo all'inflazione, invece, sebbene sia "ragionevole" pensare che scenderà da sola, "esiste anche qualche rischio che si rafforzi ulteriormente".Infine, la probabilità che si manifesti in Usa una recessione è per lui "eccezionalmente bassa, in questo momento".