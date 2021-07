Fed, Bullard: 'non prevedo alcun rialzo dei tassi fino a fine 2022'

Laura Naka Antonelli 13 luglio 2021 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

"Non prevedo alcun rialzo dei tassi fino a fine 2022". Lo ha detto James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, in una intervista rilasciata al Wall Street Journal, sottolineando comunque di ritenere che gli Stati Uniti versino in una condizione "molto buona per lanciare il tapering".Bullard non è al momento esponente votante del Fomc - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - ma lo sarà presto, a partire dall'anno prossimo.