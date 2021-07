Fed, Bullard: 'è il momento giusto per iniziare a ritirare le misure di stimolo, sì al tapering'

Laura Naka Antonelli 13 luglio 2021 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

"E' il momento giusto per iniziare a ritirare le misure di stimolo, e vogliamo farlo in modo attento e gentile". Lo ha detto James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, in una intervista rilasciata al Wall Street Journal."Credo - ha aggiunto Bullard - che ci troviamo in una posizione molto buona per lanciare il tapering".Bullard non è al momento esponente votante del Fomc - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve - ma lo sarà presto, a partire dall'anno prossimo.