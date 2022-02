Fed, Bostic prevede fino a quattro rialzi tassi in 2022. Ma 'dipende da come economia reagisce'

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2022 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Il presidente della Federal Reserve di Atlanta Raphael Bostic ha detto di prevedere per quest'anno tre rialzi o quattro rialzi dei tassi da parte della banca centrale americana, aggiungendo tuttavia che la Fed non è legata ad alcun piano specifico.Nell'intervento a "Squawk Box" della Cnbc, Bostic ha espresso una view che è di fatto meno aggressiva rispetto a quanto stanno prezzando i mercati."Riguardo ai rialzi dei tassi di interesse, in questo momento prevedo tre strette per quest'anno, e sono orientato verso i quattro rialzi. Ma dobbiamo vedere come l'economia risponderà ai passi che faremo nella prima metà di quest'anno". La stessa Fed di Jerome Powell prevede un primo rialzo nella prossima riunione di marzo.Stando a quanto riporta un articolo della Cnbc, al momento i mercati stanno anticipando tra i cinque e i sei rialzi dei tassi, ciascuno di 25 punti base.Con l'inflazione Usa che viaggia al record in quasi 40 anni, Bank of America stima addirittura fino a sette strette monetarie nel corso del 2022.In un'intervista recente rilasciata al Financial Times, Bostic ha detto che è possibile che la prima stretta monetaria della Fed sia di mezzo punto percentuale, dunque di 50 punti base, dalla forchetta compresa tra lo zero e lo 0,25% in cui i tassi sui fed funds al momento oscillano.