Fed, Bostic: 'ragionevole iniziare ad alzare tassi a marzo e tagliare bilancio poco dopo'. Futures Nasdaq virano in rosso

11 gennaio 2022

Finanza.com

Sele cose continuano ad andare come stanno andando, sarà ragionevole iniziare ad alzare i tassi a marzo". E' quanto ha detto il numero uno della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, in un'intervista rilasciata a Reuters. Bostic ha aggiunto che, a quel punto, la riduzione del bilancio della Fed inizierebbe dopo poco tempo. "Esiste il rischio che l'inflazione rimanga elevata per un periodo di tempo lungo - ha detto il banchiere, sottolineando di prevedere per il 2022 tre rialzi dei tassi. "La Fed ha bisogno di agire in modo diretto, chiaro e aggressivo - ha detto ancora Bostic - e c'è bisogno di una riduzione veloce del suo bilancio". I futures sul Nasdaq sono ora negativi con un calo dello 0,15%.