FedEx, titolo in ribasso di oltre 6%. Sconta calo utili dovuto ad aumento costo lavoro

Laura Naka Antonelli 22 settembre 2021 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli sotto i riflettori a Wall Street male FedEx, dopo che il colosso di spedizioni Usa ha pubblicato un bilancio che ha meso in evidenza un calo dei profitti nel corso del trimestre precedente - primo trimestre fiscale -, a causa dell'aumento del costo del lavoro.Il gruppo ha comunicato un utile per azione di $4,37 per azione, 54 centesimi al di sotto di quanto atteso dagli analisti di Refinitiv. Su base adjusted, gli utili netti sono scesi di $90 milioni su base annua, attestandosi a $1,19 miliardi.Bene il fatturato, in crescita del 14% su base annua, a $22 miliardi. Nelle contrattazioni dell'afterhours, il titolo FedEx è sceso fin oltre il 6%.