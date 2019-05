FedEx: consegna 7 giorni su 7 da gennaio 2020 negli Usa

Daniela La Cava 30 maggio 2019 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

FedEx annuncia una novità sul fronte servizi. Il colosso Usa della spedizioni lancia un servizio di consegna 7 giorni su 7 negli Stati Uniti che prenderà il via a partire da gennaio 2020 per far fronte alla rapida crescita del mercato dell'e-commerce e di conseguenza alle abitudini di acquisto dei consumatori americani. Sulla Borsa americana il titolo FedEx è poco mosso, mostrando una leggera flessione dello 0,3% a 159 dollari.