Fauci parla di segnali incoraggianti su variante Omicron

Titta Ferraro 6 dicembre 2021 - 13:18

"Segnali incoraggianti sui sintomi della variante Omicron. Ma bisogna essere prudenti. Così ieri il professor Anthony Fauci, immunologo e consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.La variante Omicron sta diventando la variante dominante in Sudafrica e negli Usa è già presente in almeno 15 stati."I vaccini sono diretti al ceppo originario del virus. Stiamo ottenendo una buona protezione contro la variante Delta, in particolare con la terza dose che probabilmente offrirà un livello di protezione considerevole anche contro la variante Omicron", ha rimarcato Fauci.