Fauci: 'dobbiamo vaccinare i bambini, abbiamo perso più bambini con il Covid che con l'influenza'

10 settembre 2021

MILANO (Finanza.com)

"Io credo..che dovremmo vaccinare i bambini, ci sono diverse ragioni per farlo". Così l'immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in occasione di un discorso tenuto all'inizio di questa settimana, stando a quanto riportato dal sito della CNBC, nel corso di un evento organizzato dal the London School of Hygiene and Tropical Medicine.La prima ragione, ha precisato Fauci, è che i più giovani sono "veicoli di diffusione" del virus: il medico ha fatto notare a tal proposito che la trasmissione della variante Delta sta continuando a far salire i casi di Covid-19 in un momento in cui le scuole stanno riaprendo.La situazione, ha spiegato, è particolarmente allarmante negli stati del sud degli Stati Uniti, con i reparti di terapia intensiva pediatrica al massimo della loro capacità in Florida, Texas, Georgia e Mississippi.Il sito della Cnbc riporta che dottori ed epidemiologi temono che i ricoveri per Covid possano anche peggiorare, a meno che non si inizi a inoculare i vaccini anche ai bambini e le autorità non stabiliscano l'obbligo di indossare le mascherine."Siamo quasi al limite - ha detto l'immunologo - abbiamo al momento tanti bambini ricoverati in ospedale. Inoltre, anche se rispetto agli adulti i bambini non si ammalano in modo grave, abbiamo perso più bambini con ilSARS-CoV-2 di quelli che abbiamo mai perso con l'influenza. E noi vacciniamo i bambini contro l'influenza".Il terzo motivo per sostenere la proposta di vaccinare i bambini contro il coronavirus, ha detto Fauci, è rappresentato dai possibili effetti dell'infezione da cofobairus nel lungo periodo."Non sappiamo quali effetti (di lungo termine) ci saranno, per nessuno, bambini inclusi. Dunque, potrebbe essere, con nostro grande sconcerto, che i bambini che vengono infettati vengano colpiti da conseguenze di lungo termine che in questo momento non individuiamo a pieno"."Per tutte queste ragioni - ha concluso Fauci - ovvero la trasmissibilità del virus, la gravità della malattia e l'incertezza sulle conseguenze di lungo termine, sono arrivato a credere fermamente nella necessità di vaccinare i nostri bambini".Le autorità sanitarie del Mississippi hanno annunciato ieri la morte di un bambino (la settima in un mese tra i bambini malati di Covid) nello stato Usa -, di età inferiore a 1 anno, a causa di complicazioni dovute al coronavirus, mentre sono otto le donne incinte che hanno perso la vita, a partire dal 1° agosto.Tutte le otto donne non erano vaccinate. Thomas Dobbs, funzionario del dipartimento di Sanità dello stato del Mississippi, ha sottolineato che il Covid-19 è particolarmente pericoloso e problematico per le donne incinte e che può essere potenzialmente mortale per il feto.