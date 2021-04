Facebook: utili netti boom +94% in I trimestre, fatturato +48%. Titolo vola di oltre +6%

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2021 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Titolo Facebook balza di oltre il 6% nelle contrattazioni dell'afterhours, dopo la diffusione di un bilancio migliore delle attese, nel primo trimestre dell'anno, sia sul fronte degli utili che del fatturato.In particolare l'utile per azione si è attestato a $3,30, molto meglio dei $2,37 per azione attesi; il fatturato è stato pari a $26,17 miliardi, rispetto ai $23,67 miliardi stimati.Gli utenti attivi giornalieri sono stati pari a 1,88 miliardi, lievemente al di sotto degli $1,89 miliardi previsti, mentre gli utenti attivi mensili sono stati pari a 2,85 miliardi, anche in questo caso lievemente al di sotto dei 2,86 miliardi stimati.Il fatturato medio per utente (ARPU) è stato pari a $9,27, rispetto agli $8,40 attesi.Guardando ai dati nel complesso, il fatturato di Facebook, pari a $26,17 miliardi, è cresciuto del 48% su base annua, mentre gli utili netti sono balzati del 94% a $9,5 miliardi, dai $4,9 miliardi del primo trimestre del 2020.