Facebook lancia Threads di Instagram

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Facebook ha lanciato la nuova app di messaggistica Threads di Instagram. Un'applicazione che permette di rimanere in contatto con la propria cerchia ristretta di amici e condividere solo con loro foto, video, messaggi, storie. Il tutto in uno spazio dedicato e privato."Threads è un’app progettata pensando a privacy, velocità e alle persone con cui abbiamo legami più stretti - spiega Robby Stein, director prodotto di Instagram -. Si possono condividere foto, video, messaggi, storie e altro con la lista di amici Instagram più stretti, avendo il pieno controllo di chi può contattarti tramite Threads e con la possibilità di personalizzare l’esperienza in base alle persone più importanti per te".Threads è disponibile per il download su iOS e Android.