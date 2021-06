Facebook esulta a Wall Street, per la prima volta oltre i 1.000 miliardi di dollari di valore

Titta Ferraro 29 giugno 2021 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Rally di Facebook a Wall Street. Il titolo del colosso dei social media ha segnato un balzo del 4% varcando per la prima volta il muro di mille miliardi di dollari di capitalizzazione in scia alla sentenza favorevole di un tribunale USA riguardante denunce antitrust federali e statali contro Facebook che cercavano di costringere la società a vendere Instagram e WhatsApp.Il giudice James Boasberg della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha affermato che la Federal Trade Commission (FTC) non è riuscita a dimostrare che Facebook aveva il potere di monopolio nel mercato dei social network, ma ha affermato che la FTC potrebbe presentare una nuova denuncia entro il 29 luglio.