Ethereum frena dopo record assoluto a $2.800 scatenato da rumor bond digitali BEI

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Focus sull'Ethereum, oggi in ribasso dopo aver testato nelle ultime ore il record di $2.800. I prezzi della seconda criptovaluta al mondo dopo il Bitcoin scendono oggi nei pressi di 2.700 dollari. L'Ethereum ha beneficiato della notizia relativa alla decisione della Banca di investimenti europea (BEI) di emettere il suo primo bond digitale in assoluto sulla blockchain dell'Ethereum. Le indiscrezioni sono state riportate da Bloomberg, che ha comunicato che la Bei è prossima a emettere un bond digitale da due anni, del valore di 100 milioni di euro, sulla rete della moneta digitale. La vendita avverrà tramite gli advisor Goldman Sachs, Banco Santander e Société Générale. Il Bitcoin oggi è in lieve rialzo oltre la soglia di $54.000.