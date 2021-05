Ethereum al nuovo record, sfonda anche $4.000 avvicinandosi a capitalizzazione JP Morgan

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2021 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Nuovo boom per l'Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo, che balza di oltre +5% toccando il nuovo record oltre 4.110 dollari. La capitalizzazione della moneta digitale si attesta a $470 miliardi circa, e si avvicina a quella della banca numero uno negli Stati Uniti, JP Morgan, che ha un valore di mercato di $488 miliardi.Il Bitcoin segna un lieve rialzo viaggiando al di sopra della soglia di $59.000, lontano dal record assoluto a $64.863,10, tetato in concomitanza con il debutto sul Nasdaq di Coinbase, piattaforma di trading per le criptovalute, lo scorso 14 marzo.