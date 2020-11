Estée Lauder alza del 10% il dividendo trimestrale a 0,53 dollari

Valeria Panigada 2 novembre 2020 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Estée Lauder Companies ha deciso di aumentare del 10% il dividendo trimestrale a 0,53 dollari per azione. Il nuovo dividendo sarà pagabile il 15 dicembre agli azionisti registrati a partire dal 30 novembre. L'annuncio è arrivato in occasione dei conti. Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2020/2021, il gruppo dei cosmetici ha registrato un fatturato di 3,56 miliardi di dollari , in calo del 9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il calo delle vendite riflette alcune chiusure temporanee di negozi a causa del Covid-19, parzialmente compensata dalla forte crescita online. L'utile netto si è attestato a 523 milioni, rispetto ai 595 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo le poste straordinarie, l'utile rettificato è diminuito del 14% a 1,44 dollari per azione.“Siamo soddisfatti di un inizio dell'anno fiscale più forte del previsto in questo momento difficile in cui la comunità globale continua a confrontarsi con il Covid-19 - ha commentato Fabrizio Freda, presidente e amministratore delegato di Estée Lauder - (...) L'Asia-Pacifico ha nuovamente primeggiato con una crescita a due cifre anno su anno nella Cina continentale".Il titolo si muove in territorio positivo nel pre-market di Wall Street segnando un +0,42%.