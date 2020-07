Equity Usa: crescita utili necessiterà di una strada senza ostacoli (analisti)

Daniela La Cava 16 luglio 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Affinché si realizzi una crescita del 28% del prezzo degli utili delle azioni statunitensi nei prossimi 18 mesi, è importante che non insorgano ostacoli sulla strada della ripresa che potrebbero appiattire la seconda parte della "V" o trasformarla in una "W", secondo NN Investment Partners (NN IP NN). In particolare, NN IP osserva che ciò dipenderà dagli sviluppi del virus, compresa la scoperta di una cura efficace o di un vaccino, dal comportamento dei consumatori e delle aziende e dall'efficacia della risposta politica."Le aziende statunitensi dovrebbero registrare un calo del 44% degli utili e per le aziende dell'Eurozona il calo arriverebbe fino al 75%, con la maggior parte dei settori ciclici dell'Eurozona che registrano una perdita assoluta. Ciò pone l’asticella delle aspettative sulle aziende molto in basso, ponendo così le basi per una sorpresa positiva degli utili in questo trimestre", osserva Patrick Moonen, principal strategist di NN Investment Partners. Secondo l'esperto il secondo trimestre sarà il punto più basso dell'attuale ciclo degli utili, dato che le economie stanno gradualmente eliminando i lockdown e l'attività si sta riprendendo. Inoltre, il sentiment sugli utili è notevolmente migliorato e attualmente vediamo tanti upgrade quanti sono i downgrade sulle aspettative di crescita dei guadagni per i prossimi 12 mesi. Negli Stati Uniti e nei mercati emergenti, le aspettative positive sono addirittura superiori a quelle negative.