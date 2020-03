Emergenza coronavirus, Trump vieta viaggi da Europa-Usa per 30 giorni. UK esente dalla restrizione

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

Emergenza coronavirus COVID-19: il presidente americano Donald Trump ha annunciato che tutti i viaggi dall'Europa verso gli Stati Uniti saranno sospesi per 30 giorni, a partire dalla giornata di domani, venerdì 13 marzo.Le restrizioni non si applicheranno nei confronti del Regno Unito e ai voli che trasportano merci.Trump ha detto anche che gli Usa stanno monitorando la situazione in Cina e Corea del Sud e che le restrizioni e gli avvertimenti lanciati nei giorni precedenti potrebbero essere rivalutati nel caso in cui il quadro migliorasse.