Emergenza coronavirus: Fmi, pronto a mobilitare 1.000 mld$

Daniela La Cava 16 marzo 2020 - 13:37

MILANO (Finanza.com)

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) è pronto a mobilitare 1.000 miliardi di dollari destinati ai Paesi membri per combattere la pandemia del coronavirus. È quanto si legge in una nota dell'istituto di Washington dal titolo "Policy Steps to Address the Corona Crisis". In particolare, l'Fmi annuncia di avere già "40 accordi in corso con impegni per circa 200 miliardi di dollari. E in molti casi, queste disposizioni possono fornire la realizzazione di altri veicoli per la rapida erogazione del finanziamento della crisi". Il Fondo ha già ricevuto richieste di finanziamento e richieste da oltre 20 paesi."Monitorare, contenere e mitigare gli effetti del coronavirus sono le massime priorità - sottolinea ancora l'Fmi -. Puntuali e decisive le azioni delle autorità sanitarie, delle banche centrali, delle autorità fiscali, normative e di vigilanza possono contribuire a contenere l'epidemia di virus e compensare l'impatto economico della pandemia".