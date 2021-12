Elon Musk vende un altro miliardo di dollari di azioni Tesla

Alessandra Caparello 29 dicembre 2021 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Il CEO di Tesla e SpaceX Elon Musk ha venduto altre 934.090 azioni, o circa 1,02 miliardi di dollari di valore delle sue partecipazioni, nella sua azienda di auto elettriche, secondo i documenti finanziari pubblicati alla fine di martedì.Dall'8 novembre, Musk è stato in una baldoria di vendita. Il CEO di Tesla ha detto che sta in parte vendendo azioni per pagare una massiccia tassa che prevede ammonterà ad almeno 11 miliardi di dollari.Musk ha anche esercitato le opzioni per acquistare quasi 1,6 milioni di azioni Tesla ad un prezzo di esercizio di 6,24 dollari per azione, concesse a lui attraverso un pacchetto di compensazione del 2012.