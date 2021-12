Elon Musk: scelta come persona dell'anno da Time

Redazione Finanza 13 dicembre 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk è stato incoronato persona dell'anno dalla rivista Time. Nel 2021 l'amministratore delegato di Tesla "non è emerso soltanto come la persona più ricca del mondo, ma anche, forse, come l'esempio più ricco di un cambiamento enorme nella nostra società".