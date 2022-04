Elon Musk entra nel cda di Twitter, divieto di detenere partecipazione oltre questa soglia

Laura Naka Antonelli 5 aprile 2022 - 14:44

Elon Musk entra a far parte del cda di Twitter, dopo la notizia, diffusa ieri dalla Sec, relativa alla partecipazione del 9,2% che il ceo di Tesla ha acquisito nel gruppo di microblogging. Il fatto che sia entrato a far parte del board significa che il ceo di Tesla non potrà detenere una quota nel capitale di Twitter superiore al 14,9%. Il titolo Twitter continua a salire in premercato, scattando di oltre il 5% a Wall Street, dopo il rally superiore a +27% della giornata di ieri.