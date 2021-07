Elon Musk difende l'acquisto da 2,6 mld $ di SolarCity

Titta Ferraro 12 luglio 2021 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk difende l'acquisizione di SolarCity da parte di Tesla. L'operazione da 2,6 mld di dollari, risalente al 2016, è nel mirino di fondi pensione sindacali e gestori patrimoniali che hanno intentato una causa sostenendo che il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe acquistato SolarCity proprio mentre stava per finire i soldi. Musk possedeva una quota del 22% in SolarCity, fondata dai suoi cugini.Musk nega che l'accordo fosse un salvataggio di SolarCity. "Dal momento che si trattava di una transazione stock-for-stock e possedevo quasi esattamente la stessa percentuale di entrambi, non c'era alcun guadagno finanziario", ha detto il ceo di Tesla.La testimonianza di Musk dà il via a un processo di due settimane a Wilmington, nel Delaware. Gli azionisti hanno chiesto alla corte di ordinare a Musk di rimborsare a Tesla quanto speso per l'accordo, che rappresenterebbe una delle più grandi sentenze mai pronunciate contro un singolo individuo.