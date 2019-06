Elliott acquista anche le librerie Barnes & Noble, titolo scatta nel pre-mercato a Wall Street

Daniela La Cava 7 giugno 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Elliott fa ancora shopping nel mondo delle catene di librerie. Il fondo attivista guidato da Paul Singer ha rilevato la storica catena Barnes & Noble, mettendo sul piatto 6,5 dollari per azione in un transazione in contanti. Un'operazione valutata circa 683 milioni di dollari, inclusa l'assunzione del debito. È quanto si legge in una nota del fondo.Un anno fa il fondo aveva acquisito Waterstones catena di librerie nel Regno Unito. A tal proposito Elliott ha precisato le due società opereranno in maniera indipendente e che James Daunt, ceo di Waterstones, assumerà anche la carica di amministratore delegato di Barnes & Noble una volta completata la transazione. Il closing è atteso nel terzo trimestre. Nel pre-mercato a Wall Street il titolo Barnes & Noble avanza di circa l'11% a 6,62 dollari (oltre l’offerta di Elliott).